SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA DANAS PROSLAVLJA SVETOG LUKU

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Svetom Luki, apostolu i jevanđelistu, koji je bio svedok Hristovih čudesa i saputnik apostola Pavla.

Sveti Luka je bio lekar, iz porodice obrazovanih roditelja i sam je proučavao klasične nauke, posebno grčku filozofiju i antičku medicinu. Predanje tvrdi da se Sveti Luka bavio živopisom i da je prvi naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Te ikone su bile uzor svim kasnijim ikonama, zbog čega se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. U hrišćanskoj tradiciji smatra se autorom trećeg od četiri jevanđelja (Jevanđelje po Luki) i