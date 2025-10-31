SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA DANAS PROSLAVLJA SVETOG LUKU

Pirotske vesti pre 1 sat
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA DANAS PROSLAVLJA SVETOG LUKU

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Svetom Luki, apostolu i jevanđelistu, koji je bio svedok Hristovih čudesa i saputnik apostola Pavla.

Sveti Luka je bio lekar, iz porodice obrazovanih roditelja i sam je proučavao klasične nauke, posebno grčku filozofiju i antičku medicinu. Predanje tvrdi da se Sveti Luka bavio živopisom i da je prvi naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla. Te ikone su bile uzor svim kasnijim ikonama, zbog čega se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. U hrišćanskoj tradiciji smatra se autorom trećeg od četiri jevanđelja (Jevanđelje po Luki) i
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Luku

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Luku

RTK pre 1 sat
Danas se slavi Sveti Luka

Danas se slavi Sveti Luka

Stav.life pre 2 sata
Danas proslavljamo dva velika svetitelja Svetog apostola i jevanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinjskog

Danas proslavljamo dva velika svetitelja Svetog apostola i jevanđelistu Luku i Svetog Petra Cetinjskog

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Da li će zima biti oštra, a godina zla Na praznik Sveti Luka obratite pažnju na jedan znak

Da li će zima biti oštra, a godina zla Na praznik Sveti Luka obratite pažnju na jedan znak

Alo pre 1 sat
Spremite se, čeka nas jaka i hladna zima? Stari Srbi veruju u ovo predanje na Svetog Luku, prognoza je jasna!

Spremite se, čeka nas jaka i hladna zima? Stari Srbi veruju u ovo predanje na Svetog Luku, prognoza je jasna!

Telegraf pre 2 sata
Kad se susretnu Sveti Luka i Noć veštica: Da li slavite ovaj svetac ili se maskirate u kostime? Sveti Luka / Noć veštica

Kad se susretnu Sveti Luka i Noć veštica: Da li slavite ovaj svetac ili se maskirate u kostime? Sveti Luka / Noć veštica

Volim Zrenjanin pre 4 sati
Danas je Lučindan Narod kaže: „Kako na Luku, tako cele zime!“ verovanja koja otkrivaju kakva nas zima čeka

Danas je Lučindan Narod kaže: „Kako na Luku, tako cele zime!“ verovanja koja otkrivaju kakva nas zima čeka

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Grčka

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

(BLOG) Korak po korak za sećanje: Marševi na poslednjoj etapi do Novog Sada

N1 Info pre 11 minuta
Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

N1 Info pre 11 minuta
Studenti nastavili pešačenje do Novog Sada nakon noći provedene u Inđiji

Studenti nastavili pešačenje do Novog Sada nakon noći provedene u Inđiji

Beta pre 2 minuta
Jelić (POKS): Najava rušenja visokog obrazovanja pokazatelj je potpune nemoći vlasti

Jelić (POKS): Najava rušenja visokog obrazovanja pokazatelj je potpune nemoći vlasti

Beta pre 12 minuta
Hrvatska novinarka donosi štrukle srpskim studentima: “Uz grljenje na ničijoj zemlji”

Hrvatska novinarka donosi štrukle srpskim studentima: “Uz grljenje na ničijoj zemlji”

Luftika pre 6 minuta