Danas je Sveti Luka: „Apostol Luka i svi svetitelji Hristovi trebalo bi da nam budu uzor danas“ (VIDEO)

Zoom UE pre 2 sata
Danas je Sveti Luka: „Apostol Luka i svi svetitelji Hristovi trebalo bi da nam budu uzor danas“ (VIDEO)

SRBIJA – Danas je Sveti Luka, apostol i jevanđelist, svedok Hristovih čudesa i pratilac apostola Pavla. Srpska pravoslavna crkva obeležava danas i Svetog Petra Cetinjskog.

Jevanđelista Luka, Grk po rođenju jedan je od apostola. Po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo. Naslikao je tri ikone Bogorodice sa Hristom koje su postale uzor svim kasnijim ikonama majke Božije, pa se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. U hrišćanskoj tradiciji smatra se autorom trećeg od četiri jevanđelja (Jevanđelje po Luki) i Dela apostolskih. I u dubokoj starosti nastavio je da piše, putuje i propoveda. U 84. godini,
