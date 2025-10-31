Senat SAD usvojio rezoluciju protiv Trampovih carina

Američki Senat je danas usvojio rezoluciju kojom se poništavaju mnoge carine predsednika SAD Donalda Trampa širom sveta, zahvaljujući podršci četiri republikanska senatora.

Rezolucija, koja u praksi ukida veći deo Trampove carinske politike, usvojena je sa 51 glasom za i 47 protiv, na inicijativu senatora iz redova demokrata. Skoro identična rezolucija je u aprilu propala zbog nerešenog glasanja, jer je republikanski senator Mič Mekonel bio odsutan. Senator Rend Pol, republikanac iz Kentakija koji je podržao demokrate u vezi sa rezolucijama, odao je priznanje Trampu za smanjenje carina Kini, ali je dodao da to neće sprečiti rast