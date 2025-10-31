Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Iran je danas osudio i nazvao "neodgovornom" izjavu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa o nastavku nuklearnih testiranja. "Najava nastavka nuklearnih testova je regresivna i neodgovorna mera koja predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti.

Svet mora da se ujedini kako bi Sjedinjene Američke Države pozvao na odgovornost za normalizaciju širenja ovog gnusnog oružja", napisao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rano jutros u objavi na platformi Iks. Neposredno pre svog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Južnoj Koreji, Tramp je naložio američkom Ministarstvu odbrane da "počne sa testiranjem" američkog nuklearnog oružja, posle pauze od tri decenije, nakon što ga je njegov ruski
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Nuklearno buđenje sveta: SAD pokreću testiranja, Rusija i Kina ubrzavaju proizvodnju

Nuklearno buđenje sveta: SAD pokreću testiranja, Rusija i Kina ubrzavaju proizvodnju

NIN pre 21 minuta
Donald raspalio fitilj! Iran odgovorio na izjavu o nuklearnim testiranjima: Proces će početi odmah

Donald raspalio fitilj! Iran odgovorio na izjavu o nuklearnim testiranjima: Proces će početi odmah

Alo pre 2 sata
Svet drhti zbog Trampove izjave; Idemo ka nuklearnom ratu?

Svet drhti zbog Trampove izjave; Idemo ka nuklearnom ratu?

B92 pre 1 sat
Iran ocenio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao neodgovornu

Iran ocenio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao neodgovornu

Politika pre 1 sat
"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

"Ozbiljna pretnja miru": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima

Večernje novosti pre 1 sat
Ples na ivici nuklearne provalije: Putin testira "nepobedivo" oružje, Tramp uzvraća - šta dalje?

Ples na ivici nuklearne provalije: Putin testira "nepobedivo" oružje, Tramp uzvraća - šta dalje?

Euronews pre 3 sata
Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima kao "neodgovornu"

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranJužna KorejaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Holandski studenti uputili podršku kolegama iz Srbije, kažu da su im - inspiracija: Dokumentarni film "Wake Up, Serbia!"…

Holandski studenti uputili podršku kolegama iz Srbije, kažu da su im - inspiracija: Dokumentarni film "Wake Up, Serbia!" prikazan u Utrehtu

N1 Info pre 11 minuta
Orban traži izuzeće

Orban traži izuzeće

Vesti online pre 6 minuta
Lukašenko: Belorusija se neće uplitati u rat osim ako ne bude spoljne agresije

Lukašenko: Belorusija se neće uplitati u rat osim ako ne bude spoljne agresije

NIN pre 11 minuta
Stravičan prizor u Americi: Pronađeno više od 300 gomila kremiranih ljudskih ostataka u pustinji Nevada! (foto/video)

Stravičan prizor u Americi: Pronađeno više od 300 gomila kremiranih ljudskih ostataka u pustinji Nevada! (foto/video)

Kurir pre 11 minuta
I životinje su deo vojnih operacija Nećete verovati šta ruske snage koriste pored oklopnih vozila!

I životinje su deo vojnih operacija Nećete verovati šta ruske snage koriste pored oklopnih vozila!

Dnevnik pre 5 minuta