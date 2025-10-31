Srbi sa Kosova i Metohije stigli do Kraljeva: Pešače u znak podrške predsedniku Srbije

Srbi sa Kosova i Metohije, koji su u sredu krenuli peške ka Novom Sadu na najavljeni skup protiv blokada, stigli su do Kraljeva.

Njih je, kod mesta Progorelica, dočekala grupa ljudi koja im je pružila podršku i dala hranu, a oni su uz pesmu nastavili put noseći srpske trobojke. Plan je da u Novi Sad stignu za desetak dana, a razlog puta je, kako su ranije rekli, pružanje podrške predsedniku Vučiću i državi Srbiji, kao i želja da se prestane sa blokadama.