Na Svetog Luku se predviđa kakva će biti zima: Naši stari su verovali i vešto posmatrali ove stvari

Kurir pre 1 sat  |  Lepa&Srećna)
Na Svetog Luku se predviđa kakva će biti zima: Naši stari su verovali i vešto posmatrali ove stvari

Svake godine se lik i delo Svetog Luke obeležava 31. oktobra.

Prema predanju, Sveti Luka je bio lekar po zanimanju, ali i prvi hrišćanski ikonopisac. Veruje se da je lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone koje je naslikao najvernije prikazivale njen lik. Njegove mošti se danas čuvaju u Istanbulu, dok se stopalo svetitelja nalazi u manastiru Kosijerevo kod Nikšića. Sveti Luka je autor jednog od četiri Jevanđelja, trećeg po redu u Novom zavetu. Reč "jevanđelje" znači "dobra vest", i upravo tako ovaj dan i treba doživeti:
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kad se susretnu Sveti Luka i Noć veštica: Da li slavite ovaj svetac ili se maskirate u kostime? Sveti Luka / Noć veštica

Kad se susretnu Sveti Luka i Noć veštica: Da li slavite ovaj svetac ili se maskirate u kostime? Sveti Luka / Noć veštica

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Danas se slavi Sveti Luka – dan kada ćemo, prema narodnom verovanju, saznati kakva nas zima čeka

Danas se slavi Sveti Luka – dan kada ćemo, prema narodnom verovanju, saznati kakva nas zima čeka

Danas pre 2 sata
ANKETA: Sveti Luka ili Noć veštica – šta slavite danas?

ANKETA: Sveti Luka ili Noć veštica – šta slavite danas?

Zrenjaninski pre 1 sat
Danas slavimo Svetog Luku: Obavezno pogledajte u nebo i ispoštujte važne običaje

Danas slavimo Svetog Luku: Obavezno pogledajte u nebo i ispoštujte važne običaje

Mondo pre 1 sat
SPC i vernici danas slave Svetog Luku

SPC i vernici danas slave Svetog Luku

Sputnik pre 1 sat
Danas je Sveti Luka

Danas je Sveti Luka

Ozon pre 1 sat
Slavimo Svetog Luku: Ovaj praznik je u narodu poznat kao Lučindan i česta je slava srpskih porodica

Slavimo Svetog Luku: Ovaj praznik je u narodu poznat kao Lučindan i česta je slava srpskih porodica

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IstanbulvremeZimasveti luka

Društvo, najnovije vesti »

AP: Mladi u Srbiji marširaju na obeležavanje godinu dana od smrtonosnog pada nadstrešnice

AP: Mladi u Srbiji marširaju na obeležavanje godinu dana od smrtonosnog pada nadstrešnice

Beta pre 8 minuta
Policijsko udruženje pozvalo građane da sarađuju s policijom da bi u Novom Sadu sve proteklo mirno

Policijsko udruženje pozvalo građane da sarađuju s policijom da bi u Novom Sadu sve proteklo mirno

Beta pre 3 minuta
Godina za pamćenje

Godina za pamćenje

Peščanik pre 2 minuta
Obezbeđen smeštaj u Inđiji za studente, na otvorenom spavao manji broj njih: “Lekcija celom svetu”

Obezbeđen smeštaj u Inđiji za studente, na otvorenom spavao manji broj njih: “Lekcija celom svetu”

Luftika pre 2 minuta
Logor Veliki Međer – mesto gde su glad i hladnoća odnele živote više od 5.000 Srba

Logor Veliki Međer – mesto gde su glad i hladnoća odnele živote više od 5.000 Srba

RTS pre 2 minuta