Na Svetog Luku se predviđa kakva će biti zima: Naši stari su verovali i vešto posmatrali ove stvari

Svake godine se lik i delo Svetog Luke obeležava 31. oktobra.

Prema predanju, Sveti Luka je bio lekar po zanimanju, ali i prvi hrišćanski ikonopisac. Veruje se da je lično poznavao Bogorodicu i da su tri ikone koje je naslikao najvernije prikazivale njen lik. Njegove mošti se danas čuvaju u Istanbulu, dok se stopalo svetitelja nalazi u manastiru Kosijerevo kod Nikšića. Sveti Luka je autor jednog od četiri Jevanđelja, trećeg po redu u Novom zavetu. Reč "jevanđelje" znači "dobra vest", i upravo tako ovaj dan i treba doživeti: