Komemorativni skup u Novom Sadu - UŽIVO na N1, subota od 9h

Miran, dostojanstven, komemorativan - tim rečima su studenti Univerziteta u Novom Sadu opisali skup koji će organizovati 1. novembra povodom godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici zbog čega je poginulo 16 ljudi.

Građani će se u subotu od 10 sati simbolično okupljati na 16 lokacija širom Novog Sada. Zatim će proštetati do glavne tačke okupljanja - Železničke stanice u Novom Sadu. Skup zvanično počinje komemorativnom tišinom u 11.52, a potom će uslediti govori i polaganje venaca. N1 će uživo prenositi komemorativni skup u Novom Sadu kroz Novi dan od 9 sati, a centralna emisija “N1 direktno: PAD - godina posle” na programu će biti od 12.30. Na ulicama Novog Sada biće