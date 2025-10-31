Večeras doček studenata i građana koji dolaze peške u Novi Sad, među njima i Čačani

Doček oko 5.000 studenata i građana koji su prethodnih dana i nedelja pešačili iz različitih delova Srbije u Novi Sad, kako bi sutra učestvovali na komemorativnom skupu povodom godišnjice tragedije na Železničkoj stanici, biće organizovan večeras u 20 časova.

Prema najavama organizatora, grad je spreman da primi kolone učesnika koje dolaze sa svih strana – iz Beograda, Novog Pazara, Niša, Kragujevca, Subotice, Zrenjanina, Čačka, Vranja, Sombora, Valjeva i drugih gradova. Skup će, kako ističu organizatori, biti posvećen isključivo sećanju na stradale i neće imati politički karakter. Tokom protekle dve nedelje, studenti iz gotovo svih univerzitetskih centara u Srbiji bili su na putu ka Novom Sadu. Najdužu rutu prešli su
