BLOG UŽIVO Novi Sad spreman za doček: Hiljade građana na ulicama iščekuje prvu kolonu koja je pred gradom

Hiljade studenata šetača koji su juče krenuli iz Beograda do Novog Sada, kako bi učestvovali u komemorativnom skupu povodom obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice, prespavali su u Inđiji - jedni u domovima građana, drugi napolju na Trgu i ispred zgrade Opštine Inđija.

Danas nastavljaju pešačku turu. U međuvremenu, pešače i studenti iz drugih krajeva. Novosađani večeras pripremaju veliki doček za svoje goste. Sve najnovije informacije u vezi studentskih aktivnosti pratite u BLOGU UŽIVO na Nova.rs. Studenti na biciklama, među kojima su i oni koji su vozili do Strazbura, poručuju da "niko nije umoran". "Nema poente da stanemo ako smo već započeli ovu priču, sigurni smo da možemo da izguramo do kraja", kažu studenti. Studrni koji su