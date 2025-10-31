Otkriveno zašto je Tramp otkazao sastanak s Putinom: Sve je bilo dogovoreno, a onda je stigao dopis iz Kremlja

Sjedinjene Države otkazale su planirani samit između predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nakon čvrstog stava Moskve o svojim tvrdokornim zahtevima u vezi sa Ukrajinom, izvestio je Financial Times.

Odluka je doneta nakon napetog telefonskog razgovora između najviših diplomata dve zemlje, naveo je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s pitanjem. Rojters nije mogao da potvrdi izveštaj FT-a. Bela kuća zasad nije odgovorila na zahtev za komentar, a ni zvaničnici ruske vlade nisu bili dostupni. Planovi za samit u Budimpešti ovog meseca između Trampa i Putina odloženi su nakon što je Moskva ostala pri svojim zahtevima, uključujući i onaj da Ukrajina