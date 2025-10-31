Supruga Borkovića napustila zemlju: Snimak je autentičan, Vučić da ne zloupotrebljava moje ime

Bivša supruga sportskog vozača Dušana Borkovića, Andrijana, oglasila se nakon tvrdnje Aleksandra Vučića da je ona snimala razgovor između Borkovića i naprednjaka Branka Malovića o raspodeli novca.

Andrijana Borković kaže i da je 31. jula končano uspela da napusti Srbiju, sa dvoje maloletne dece, jer u državi nije imala pristup nijednoj instituciji i bila je izložena zloupotrebama i pretnjama. Dodaje i da danas dobija zaštitu od američkih pravosudnih organa, a Aleksandra Vučića poziva da ne zloupotrebljava njeno ime u političke i medijske svrhe. Nedeljnik Radar objavio je na svom sajtu snimak razgovora između sportskog vozača Dušana Borkovića i istaknutog