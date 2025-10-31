Oglasila se bivša žena Dušana Borkovića: Nisam dostavila snimak medijima, za njega je znao Andrej Vučić

Danas pre 2 sata  |  D. D.
Oglasila se bivša žena Dušana Borkovića: Nisam dostavila snimak medijima, za njega je znao Andrej Vučić

Autentičnost snimak razgovora između Borkovića i Branka Malovića Andrijana Borković potvrdila je bivša supruga Dušana Borkovića, Andrijana Kerkez, svojom objavom na društvenoj mreži X, ali i dodala da ga ni ona, ni njen advokat ne poseduju.

Ona se oglasila povodom izjave predsednika. „Povodom izjave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da sam ja snimala razgovor između Dušana Borkovića i Branka Malovića, koji je vođen u prisustvu gradonačelnika Pančeva Saše Pavlova, a potom taj snimak navodno predala svom advokatu Ivanu Niniću, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem sledeće: – Raspolažem saznanjima da su Dušan Borković i njegov kum Vladimir (Vlada) Jovanović obezbedili
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Postoje stotine snimaka Borkovića i dogovaranja kombinacija SNS?

Postoje stotine snimaka Borkovića i dogovaranja kombinacija SNS?

Vreme pre 25 minuta
Andrijana Borković: Snimak autentičan, Vučić zloupotrebljava moje ime

Andrijana Borković: Snimak autentičan, Vučić zloupotrebljava moje ime

N1 Info pre 2 sata
Supruga Borkovića napustila zemlju: Snimak je autentičan, Vučić da ne zloupotrebljava moje ime

Supruga Borkovića napustila zemlju: Snimak je autentičan, Vučić da ne zloupotrebljava moje ime

Radio 021 pre 2 sata
Andrijana Borković odgovorila Vučiću: Ne zloupotrebljavajte moje ime, pitajte Dušana Borkovića zašto je snimao svoje…

Andrijana Borković odgovorila Vučiću: Ne zloupotrebljavajte moje ime, pitajte Dušana Borkovića zašto je snimao svoje prijatelje i sponzore

Nova pre 2 sata
Najpoznatiji mlađi brat ponovo u fokusu: Andrej Vučić simbol neformalnog upravljanja Srbijom

Najpoznatiji mlađi brat ponovo u fokusu: Andrej Vučić simbol neformalnog upravljanja Srbijom

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPančevoAndrej Vučić

Hronika, najnovije vesti »

Ukinut pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana: Nema osnovane sumnje da su izvršili pokušaj ubistva na Zabjelu

Ukinut pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana: Nema osnovane sumnje da su izvršili pokušaj ubistva na Zabjelu

Blic pre 10 minuta
Jauci i plač odjekuju nebom iznad bežanijskog groblja Prijatelji, rođaci i kolege dolaze da se oproste od nastradalih u…

Jauci i plač odjekuju nebom iznad bežanijskog groblja Prijatelji, rođaci i kolege dolaze da se oproste od nastradalih u nesreći na Novom Beogradu

Alo pre 11 minuta
Sudar dva kamiona u tunelu Železnik, iz jednog curi tečni gas

Sudar dva kamiona u tunelu Železnik, iz jednog curi tečni gas

N1 Info pre 36 minuta
Trudnica vraćena iz Doma zdravlja Vršac, porodila se u kolima, beba preminula: Doktorka negira odgovornost, tužilaštvo…

Trudnica vraćena iz Doma zdravlja Vršac, porodila se u kolima, beba preminula: Doktorka negira odgovornost, tužilaštvo pokrenulo istragu

Nova pre 1 sat
Postoje stotine snimaka Borkovića i dogovaranja kombinacija SNS?

Postoje stotine snimaka Borkovića i dogovaranja kombinacija SNS?

Vreme pre 25 minuta