Patrijarh sutra u Hramu Svetog Save služi parastos stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu

BEOGRAD - Patrijarh Porfirije sutra će u Hramu Svetog Save na Vračaru služiti parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a parastos stradalima biće služen i u Sabornom hramu u Novom Sadu.

Patrijarh će u 11.00 časova služiti godišnji parastos postradalima u tragičnoj nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i svima od veka preminulim pravoslavnim hrišćanima, jer su zadušnice, najavila je SPC. U saopštenju SPC poziva verni narod da uzme učešće u molitvi, kako je navedeno, u nadi za vaskrsenje i život večni. Eparhija bačka najavila je da će liturgiju i parastos postradalima i svim upokojenim pravoslavnim hrišćanima služiti u Sabornom hramu u