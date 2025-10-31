Nema promene: Milojević spreman da ode, uprava bez rešenja

Vladan Milojević je, svestan loših rezultata i krize, spreman da ode sa mesta šefa stručnog štaba Crvene zvezde.

To je saopštio čelnicima kluba u razgovoru, ali prema saznanjima Sport kluba uprava se nije opredelila za promenu. Posle priče o odgovornosti posle utakmice protiv Vojvodine, Milojevićje preduzeo i konkretan korak – ponudio Zvezdanu Terziću kao rešenje odlazak sa klupe. Nije, međutim, to ostavka iz kategorije neopozivih, pa ako klub nema rešenje spreman je da ostane da radi. Upravo to je i na snazi. Videćemo i dokle. Najrealnije je da dođe do promene u decembru,