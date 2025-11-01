Jovana Jeremić kupuje još jedan stan u Beogradu u luksuznu nekretninu planira da uloži mnogo novca, ovo su detalji

Pre dve godine je postala vlasnica stana na Dorćolu

Voditeljka Jovana Jeremić pre dve godine kupila je stan na Dorćolu za koji je dala 200.000 evra, a sada planira da sebe časti još jednom nekretninom. Navodno, već neko vreme planira da kupi još jednu nekretninu u elitnom delu grada, a novac ni ovoga puta ne štedi. Ovo je potvrdila i Jovana Jeremić kada je govorila i planovima za kupovinu još nekretnina. Foto: Printscreen/instagram Pogledaj galeriju Pink printskrin Pogledaj galeriju Foto: Printscreen/instagram