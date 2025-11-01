Poruka sa Petrovaradina: Vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravda

Beta

Komemorativni skup završen je večeras u Novom Sadu 16-minutnom tišinom za 16 žrtava pada nadstrešnice, a studenti su, za kraj, na zidinama Petrovaradinske tvrđave razvili transparent na kojem je pisalo "Vidimo se sutra i svakog drugog dana, dok ne bude pravda".

Dok su razvijali transparent, studenti su zapalili baklje na Tvrđavi, javio je reporter agencije Beta.

Istovremeno, oni su sa čamaca pustili 16 belih lampiona u nebo.

Dok je trajala 16-minutna tišina, građani su držali upaljene lampe na mobilnim telefonima.

Desetine hiljada građana okupilo se na keju uz Dunav u Novom Sadu.

Studenti i građani Novog Sada i iz cele Srbije prethodno su u 11.52 pre podne, 16-minutnom tišinom obeležili godinu dana od pada nadstrešnice sa renovirane zgrade Železničke stanice, kada je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba je veoma teško povređena.

Desetine hiljada ljudi bilo se okupilo kod Železničke stanice i u okolnim bulevarima, a prema procenama izveštača sa lica mesta, ovo je najveći skup u istoriji Novog Sada.

Tokom tišine pušteno je u vazduh 16 crvenih balona, kao i 16 golubova, simbolično zbog 16 žrtava.

Potom je nastupio komemorativni hor, koji je otpevao pesmu "Sve je isto u mom kraju, samo mene više nema".

Zatim je usledilo polaganje venaca, nakon čega su govorili studenti.

Masovne kolone građana krenule su danas oko 10.30 iz 16 različitih delova Novog Sada ka Železničkoj stanici.

Građani su se kretali u tišini, a na čelu svake kolone nosili su vence i cveće, kao i crni transparent sa motivom nadstrešnice i brojem 16.

Kolone su predvodili traktori, a obezbeđivala ih je saobraćajna policija.

Veliki broj građana od ranog jutra dolazio je do Železničke stanice u Novom Sadu i odavao poštu poginulima u padu nadstrešnice.

Oni su u tišini i sa suzama u očima donosili cveće i palili sveće.

U petak, 1. novembra 2024. u padu betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76) iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra.

Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, umro je 21. marta ove godine, takođe od posledica teških povreda.

Teodora Martinko (24) je sa teškim povredama preživela tu nesreću.

(Beta, 01.11.2025)

