11 Letova preusmereno: Dron u blizini Berlinskog aerodroma izazvao prekid saobraćaja

Blic pre 2 sata
11 Letova preusmereno: Dron u blizini Berlinskog aerodroma izazvao prekid saobraćaja

Na berlinskom aerodromu BER dron je večeras izazvao poremećaje u vazdušnom saobraćaju, koji je obustavljen na dva sata, od 20 do 22 časa, što je izazvalo brojne kašnjenja i preusmeravanje letova, prenosi Bild.

U tom periodu, 11 letova je preusmereno, od kojih su četiri aviona sletela u Lajpcig, četiri u Drezden, a tri u Hamburg. Dva leta za London, Birmingem i Stokholm su otkazana. Mnoge druge letelice su kružile iznad Berlina čekajući dozvolu za sletanje. Prema rečima portparola policije Brandenburga, dron je primetio jedan svedok, a to je naknadno potvrdila i patrola policije. Iako je dron nestao iz vidokruga, policija je nastavila potragu, koristeći helikoptere i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dron u blizini Berlinskog aerodroma izazvao prekid saobraćaja

Dron u blizini Berlinskog aerodroma izazvao prekid saobraćaja

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LajpcigAerodromLondonBerlinHamburgStokholmDron

Svet, najnovije vesti »

Glavna pravna službenica vojske Izraela podnela ostavku zbog snimka zlostavljanja

Glavna pravna službenica vojske Izraela podnela ostavku zbog snimka zlostavljanja

Blic pre 53 minuta
Zapadni put: Novi češki kabinet podržao članstvo zemlje u EU i NATO

Zapadni put: Novi češki kabinet podržao članstvo zemlje u EU i NATO

Blic pre 58 minuta
Sud blokirao odluku Trampove administracije da suspenduje bonove za hranu

Sud blokirao odluku Trampove administracije da suspenduje bonove za hranu

Blic pre 38 minuta
Raste strah od nuklearne katastrofe: Nakon ruskih napada na velike elektrane stiglo upozorenje: "Opasnosti po bezbednost i…

Raste strah od nuklearne katastrofe: Nakon ruskih napada na velike elektrane stiglo upozorenje: "Opasnosti po bezbednost i dalje su vrlo stvarne"

Blic pre 28 minuta
Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Gutereš: Napadi na brodove u karipskom zalivu su kršenje međunarodnog prava

Blic pre 8 minuta