Akcije Amazona skočile 12 odsto nakon veoma pozitivnog kvartalnog izveštaja

Akcije Amazona skočile su danas za 12 odsto nakon što je kompanija objavila veoma dobre rezultate o zaradi za treci kvartal i povecala svoju prognozu potrošnje zbog potražnje za uslugama veštačke inteligencije.

Računarstvo u oblaku bilo je glavni pokretač rasta prihoda i profita američkog tehnološkog giganta, a prodaja u podružnici kompanije, Amazon veb servisis, porasla je za 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu, na 33 milijarde dolara, što je premašilo očekivanja analitičara, preneo je CNBC. Pomenuta poslovna jedinica ostvarila je prihod od 11,4 milijarde dolara, što čini otprilike dve trecine ukupnog operativnog profita Amazona. Prihod od digitalnog oglašavanja, još