Dijana Hrka najavila da započinje štrajk glađu (VIDEO)

Danas pre 38 minuta  |  Danas Online
Dijana Hrka najavila da započinje štrajk glađu (VIDEO)

Majka jednog od stradalih u padu nadstrešnice Dijana Hrka, obratila se okupljenima u Novom Sadu, i najavila da započinje štrajk glađu.

Ona je pozvala predsednika Aleksandra Vučića da raspiše izbore, a ogradivši se od studenata, najavila i štrajk glađu u Beogradu. „Ispred Skupštine počinjem da štrajkujem glađu, prekoputa ćacilenda", poručila je Hrka i dodala da to mora da uradi za svoje nastradalo dete. Dijana Hrka se zahvalila svima na podršci. „Poštovani narode, želim da se zahvalim studentima koji me održavaju u životu. Hvala bajkerima, ali hvala i nama, običnom narodu. Danas Novi Sad plače. Ali
