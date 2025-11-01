GODIŠNJICA PADA NADSTREŠNICE Završen skup studenata u blokadi na Keju u Novom Sadu

U padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine u 11.52 časova, na licu mesta stradalo je 15 osoba, od kojih troje dece.

Tada su teško povređene dve osobe, od kojih je jedna kasnije u bolnici podlegla zadobijenim povredama. U mesecima nakon pada nadstrešnice usledile su blokade fakulteta, kao i protesti koji su se u jednom trenutku pretvorili u nasilne. Danas je obeležena godišnjica tragedije parastosima u Novom Sadu i Beogradu, kao i okupljanjem studenata u blokadi u Novom Sadu na koje su bili pozvani i demonstranti. Komemorativni deo skupa je završen sa 16 minuta tišine na Keju gde