Bol, sećanje i tišina: Brojne Nišlije u Novom Sadu na komemorativnom skupu [blog uživo]

Južne vesti pre 24 sata  |  Tamara Radovanović
Bol, sećanje i tišina: Brojne Nišlije u Novom Sadu na komemorativnom skupu [blog uživo]

U Novom Sadu se danas održavaju komemorativni skupovi povodom godišnjice tragedije u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povređena.

U Srbiji, ali i u Republici Srpskoj je danas Dan žalosti. Na današnji dan poginuli su: Sara Firić (6), Valentina Firić (10), Đorđe Firić (53), Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35), Mileva Karanović (76), Nemanja Komar (17), Miloš Milosavljević (21), Stefan Hrka (27), Anđela Ruman (20), Goranka Raca (58), Đuro Švonja (77), Vukašin Raković (69) i Vasko Sazdovski (46). Anja Radonjić (24) je preminula od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra.
Republika SrpskaNovi Sadstudentikomemoracija

