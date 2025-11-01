MUP Srbije: U Novom Sadu prisutno oko 39.000 građana na neprijavljenom javnom okupljanju, nije bilo incidenata

MUP Srbije: U Novom Sadu prisutno oko 39.000 građana na neprijavljenom javnom okupljanju, nije bilo incidenata

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas da se u Novom Sadu, od 10 časova, održava neprijavljeno javno okupljanje povodom godišnjice tragedije na Železničkoj stanici.

MUP navodi da je u “piku” okupljanja, između 11.52 i 12.08 časova, na području grada Novog Sada bilo prisutno oko 39.000 građana, koji su stigli sa teritorije cele Srbije. Nakon tog perioda, građani su počeli da se razilaze, a u trenutku objavljivanja saopštenja, jedan deo okupljenih se nalazio na Keju žrtava racije. Ministarstvo je istaklo da u dosadašnjem delu javnog okupljanja nije bilo incidenata niti bezbednosno interesantnih događaja, te da MUP “u skladu sa
