(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima

N1 Info pre 5 minuta  |  N1 Beograd FoNet Beta
Godišnjica nezapamćene tragedije u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena, obeležava se komemorativnim skupovima.

U Novom Sadu, simbolično, građani su se okupili na 16 lokacija - za 16 žrtava, odakle su došli do Železničke stanice, gde su odali poštu. U organizaciji naše dijaspore, u gradovima širom sveta biće takođe održani komemorativni skupovi. U Srbiji, ali i u Republici Srpskoj je danas Dan žalosti. U petak uveče u Novi Sad su, iz različitih delova zemlje, stigle hiljade studenata i građana. Oni su danima pešačili, dve grupe čak iz Novog Pazara, a neki su došli i
