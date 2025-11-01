Piše Milena Đorđijević: Svaka država počinje da propada kada zaboravi svoje mrtve. Pobuna je proizašla iz moralne obaveze da se na zločin odgovori pravdom

Kada se 1. novembra, u 11:52, u Novom Sadu sve kolone protestanata spoje u tački gde je beton pao, to neće označiti novi vrhunac marševa slobode, nego eksploziju moralne vidljivosti koja zahteva neizbežnu i neodložnu promenu institucija.

Piše: Milena V. Đorđijević Bauk studentskih protesta više ne kruži Srbijom, već svest o tome da svaka država počinje da propada onoga časa kada zaboravi svoje mrtve. Studentski pokret 2024/2025 nije nastao odozgo, nego odozdo – ispod betona koji je 1. novembra 2024. godine, u 11:52, zatrpao šesnaest života na novosadskoj Železničkoj stanici. Ta neumoljiva činjenica postala je jezgro budućih protesta: nije reč o „obojenoj“ revoluciji, niti o njenom uvozu, već o