Kragujevački zborovi objavili gde će se danas okupiti u Novom Sadu

Ujedinjeni zborovi Kragujevca su najavili da će danas u Novom Sadu njihovo zborno mesto biti kod Tržnog centra BIG.

Kragujevčani će se okupljati u periodu od 9.30 do 10.30. Nakon toga će krenuti ka Želežničkoj stanici gde je predviđen početak komemorativnog skupa u 11.30 sati. Naime, pre početka današnjeg komemorativnog skupa u Novom Sadu građani će se simbolično okupljati na 16 različitih tačaka širom grada da bi u 11.30 stigli na Železničku stanicu. Podsećamo da se 1. novembra prošle godine u 11.52 srušila nadstrešnica na ovoj stanici zbog čega je smrtno stradalo 16 ljudi. Tim