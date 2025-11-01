Brnabić o skupu u Novom Sadu: Dobro je da je prošao mirno, "ne razumem neke od njihovih obreda"

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da je dobro što je današnje obeležavanje godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu prošlo mirno i izrazila nadu da će tako biti do kraja dana.

Ona je za Pink kazala da je danas tužan dan za Srbiju, u kome je potrebno "da se kao narod i nacija ujedinimo u tuzi i otvorimo prostor za dijalog". Brnabić je navela da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "ponovo pozvao na dijalog" i dodala da "taj poziv važi i dalje". Prema njenim rečima, oni kojima je poziv upućen mogu već večeras ili sutra da kažu da hoće dijalog. "Komemorativni skup u Novom Sadu prošao je mirno, okupilo se po zvaničnim procenama oko 39.000