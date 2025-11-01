Zimske gume u letnjem danu – zakon kaže mora, termometar se ne slaže

RTS pre 2 sata
Zimske gume u letnjem danu – zakon kaže mora, termometar se ne slaže

U Srbiji su od danas do 1. aprila na vozilima obavezne zimske gume na sva četiri točka ako na putu ima snega, leda ili poledice. Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice da zimski pneumatici nisu obavezni, ali preporučuje vozačima da blagovremeno pripreme vozilo za zimske uslove.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja podsećaju vozače da su zimski pneumatici samo deo obavezne zimske opreme i da je u navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje). Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i
