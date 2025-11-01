Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje

RTV pre 3 sata  |  RTS
Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva (SPC) obeležava Mitrovske zadušnice, u narodu poznate i kao jesenje i to su poslednje zadušnice u 2025. godini.

Na zadušnice se izlazi na groblja, gde se pale sveće na grobovima najbližih. Mitrovske zadušnice padaju uvek u prvu subotu pre Mitrovdana, praznika posvećenog Svetom velikomučeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra. Zadušnice se obeležavaju četiri puta godišnje i uvek u subotu. Osim jesenjih - Mitrovskih zadušnica, u kalendaru SPC postoje još i Duhovske ili letnje, zimske - pre početka Velikog posta i Miholjske zadušnice. Običaj vernika u mnogim mestima je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srpska pravoslavna crkva obeležava Mitrovske zadušnice

Srpska pravoslavna crkva obeležava Mitrovske zadušnice

RTK pre 1 sat
Danas su Mitrovske zadušnice: Ovo su običaji

Danas su Mitrovske zadušnice: Ovo su običaji

Ozon press pre 2 sata
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Mitrovske zadušnice

Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Mitrovske zadušnice

Stav.life pre 2 sata
Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Mitrovske zadušnice

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Mitrovske zadušnice

Euronews pre 2 sata
Danas su Mitrovske Zadušnice: Važan dan da se kroz molitvu setimo duša naših predaka i naših najmilijih

Danas su Mitrovske Zadušnice: Važan dan da se kroz molitvu setimo duša naših predaka i naših najmilijih

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Zadušnice: I Bujanovčani pale sveće i mole se za duše svojih najmilijih

Zadušnice: I Bujanovčani pale sveće i mole se za duše svojih najmilijih

Bujanovačke pre 4 sati
I pravoslavci i katolici danas obeležavaju velike verske praznike

I pravoslavci i katolici danas obeležavaju velike verske praznike

Zrenjaninski pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima

(BLOG) Pamtimo bolom i tišinom: Desetine hiljada ljudi u Novom Sadu odale poštu stradalima

N1 Info pre 2 minuta
uživo Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, tišina i tuga u Novom Sadu

uživo Godišnjica pada nadstrešnice: Dan žalosti u Srbiji, tišina i tuga u Novom Sadu

NIN pre 2 minuta
Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godišnjice pada nadstrešnice na železničkoj stanici

Bloomberg Adria pre 2 minuta
Policija traži trovača sa VMA! Ušli na odeljenje toksikologije, traže osobu koja je trebalo da Miši Bačulovu obezbedi otrov…

Policija traži trovača sa VMA! Ušli na odeljenje toksikologije, traže osobu koja je trebalo da Miši Bačulovu obezbedi otrov

Blic pre 27 minuta
Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Miša Bačulov prevezen u Urgentni: Pozlilo mu tokom policijskog pritvora

Blic pre 17 minuta