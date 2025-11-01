Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva (SPC) obeležava Mitrovske zadušnice, u narodu poznate i kao jesenje i to su poslednje zadušnice u 2025. godini.

Na zadušnice se izlazi na groblja, gde se pale sveće na grobovima najbližih. Mitrovske zadušnice padaju uvek u prvu subotu pre Mitrovdana, praznika posvećenog Svetom velikomučeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra. Zadušnice se obeležavaju četiri puta godišnje i uvek u subotu. Osim jesenjih - Mitrovskih zadušnica, u kalendaru SPC postoje još i Duhovske ili letnje, zimske - pre početka Velikog posta i Miholjske zadušnice. Običaj vernika u mnogim mestima je