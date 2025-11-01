I pravoslavci i katolici danas obeležavaju velike verske praznike

I vernici pravoslavne i vernici katoličke veroispovesti danas obeležavaju velike verske praznike.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Mitrovske zadušnice, u narodu poznate i kao jesenje. Jesenje ili Mitrovske zadušnice su posvećene molitvama za umrle srodnike i prijatelje. Uvek padaju u subotu, jer je to i tokom cele godine dan kada se sećamo preminulih. U crkvama se posle liturgije služi parastos, a potom se ide do grobova pokojnika, te obavezno pročita molitva za upokojene. Hrišćanstvo uči da se na groblje iznose kuvano žito, crno vino