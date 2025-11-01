Zadušnice: I Bujanovčani pale sveće i mole se za duše svojih najmilijih

Bujanovačke pre 1 sat
Zadušnice: I Bujanovčani pale sveće i mole se za duše svojih najmilijih

Bujanovac, 1. novembar 2025. – Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Jesenje ili Mitrovske zadušnice kada se izlazi na groblja i pale sveće na grobovima najbližih.

Mitrovske zadušnice su uvek u subotu uoči Mitrovdana, praznika posvećenog Svetom velikomučeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra. Brojni Bujanovčani danas će obići gradsko groblje, zapaliti sveće i pomoliti se za duše svojih najmilijih. Ovaj dan je posvećen molitvama za umrle srodnike i prijatelje. Uvek padaju u subotu, jer je to i tokom čitave godine, dan kad se sećamo preminulih, prenosi RTS. U crkvama se posle liturgije služi parastos, a potom se ide do
