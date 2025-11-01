Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Novosađani ne haju za držvni dan žalosti, oni su u žalosti već godinu dana. Prvi novembar godinu dana posle odiše tugom i besom, grad ne zaboravlja

Povici ushićenja, zviždanje, turiranje motocikala, brujanje traktora, gromoglasno pumpanje, bubnjevi prilikom dočeka studenata koji su pešice u Novi Sad pristizali iz cele Srbije sa stotinama kilometara u nogama, u ponoć 31. oktobra su utihnuli. Vlast Srbije je 1. novembar proglasila za dan žalosti. Novosađani, međutim, ne haju za državnu žalost. Oni su u žalosti već godinu dana. Komemorativni skup na koji su na godišnjicu smrti 16 ljudi stradalih pod nadstrešnicom
