Pešaci na udaru policije! Ovo su tačna pravila šta se sme, a šta ne na pešačkom prelazu: Kazne su astronomske, a jedna stvar je vrlo opasna

U proseku, svake godine u Srbiji život izgubi više od 100 pešaka. U velikom broju tih slučajeva, čak i na pešačkim prelazima, najgori ishod je mogao je da bude sprečen – jednom spuštenom nogom s gasa ili jednim pogledom levo-desno.

Kada dođe do obaranja pešaka od strane vozila, javnost po pravilu upire prst u vozače. Najčešće s pravom, jer automobil u sudaru s čovekom uvek ima poslednju reč. Ipak, ni pešaci nisu u potpunosti bezgrešni. Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja su dramatični – u Srbiji skoro svaki treći dan jedan pešak pogine, a svakog dana bude povređeno oko 7 pešaka. Statistika pokazuje i da do velikog broja tih saobraćajnih nesreća dolazi zbog toga što su pešaci prethodno