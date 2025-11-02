Ministar za evrospke integracije se hvali usaglašavanjem Srbije sa spoljnom politikom EU

Danas pre 1 sat  |  Beta
Ministar za evrospke integracije se hvali usaglašavanjem Srbije sa spoljnom politikom EU
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da Srbija nije imala uvida u godišnji izveštaj Evropske komisije (EK) o napretku zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), koji će joj biti predstavljen prekosutra, ali da se „nada da će biti zasnovan na objektivnim činjenicama“ i da će uvažiti napredak u svim reformskim procesima sprovodenim u prethodnoj godini. „Takođe, da će uvažiti činjenicu koja se sada smatra veoma važnom – značajno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Starović: Nadamo se da će godišnji izveštaj EK uvažiti napredak Srbije u reformskim procesima

Starović: Nadamo se da će godišnji izveštaj EK uvažiti napredak Srbije u reformskim procesima

Serbian News Media pre 12 minuta
Starović: Nadamo se da će godišnji izveštaj EK uvažiti napredak Srbije u reformskim procesima

Starović: Nadamo se da će godišnji izveštaj EK uvažiti napredak Srbije u reformskim procesima

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Toma Fila: Srbi danas žive bolje nego ikad

Toma Fila: Srbi danas žive bolje nego ikad

Radio 021 pre 48 minuta
Bolje i Mijatova prečka nego Vučić

Bolje i Mijatova prečka nego Vučić

Vreme pre 42 minuta
Profesor Jovanović: Dok je ova vlast na čelu države, institucije neće raditi u punom kapacitetu

Profesor Jovanović: Dok je ova vlast na čelu države, institucije neće raditi u punom kapacitetu

Nova pre 18 minuta
Fila (SPS): Srbi žive bolje nego ikad, danas nijedni izbori nisu pokradeni

Fila (SPS): Srbi žive bolje nego ikad, danas nijedni izbori nisu pokradeni

Serbian News Media pre 12 minuta
Starović: Nadamo se da će godišnji izveštaj EK uvažiti napredak Srbije u reformskim procesima

Starović: Nadamo se da će godišnji izveštaj EK uvažiti napredak Srbije u reformskim procesima

Serbian News Media pre 12 minuta