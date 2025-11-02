Toma Fila: Srbi danas žive bolje nego ikad

Funkcioner Socijalističke partije Srbije (SPS), advokat Toma Fila izjavio je da „danas Srbi žive bolje nego ikad“ i da danas „nijedni izbori nisu pokradeni“. „Često slušam o biračkim spiskovima, ali to su uglavnom prazne priče.

Postoji mali broj nevažećih listića i to je sve. Problem su oni koji ne razumeju kako sistem funkcioniše, a stalno traže izbore pod ‘boljim uslovima'“, rekao je Fila u razgovoru za današnji Kurir. On je naveo da su „ljudi nekada bili ispošćeni od gladi i nemaštine pod Miloševićevim režimom“. „Demokrate su obećavale sve i svašta i da ćemo ući u Evropsku uniju samo da se oslobodimo Miloševića. Povod za proteste bili su pokradeni izbori, nesporna je bila krađa, što je