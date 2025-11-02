U Keniji 21 osoba stradala i 31 nestala u klizištu

Danas pre 7 sati  |  Beta - AFP
U Keniji 21 osoba stradala i 31 nestala u klizištu
Najmanje 21 osoba je poginula, a više od 30 je nestalo u zapadnom delu Kenije zbog klizišta u izazvanog bujičnim kišama u petak, izjavio je danas tamošnji ministar unutrašnjih poslova Kipčumba Murkomen. „Obustavili smo naše operacije potrage i spasavanja za danas“, ali će biti nastavljene sutra, napisao je Murkomen na platformi Iks (X). Ministar je pozvao stanovništvo koje žive u blizini reka i područja koja su sinoć doživela klizišta da se presele na bezbednije
