Objavljena najnovija prognoza Još danas uživajte u suncu, sutra sledi nagla promena vremena

Dnevnik pre 45 minuta
U Srbiji se sutra ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, južnih smerova, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od četiri do 14 stepeni, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 stepena na jugoistoku. I u Beogradu se sutra pre podne očekuje
