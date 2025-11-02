Predsednik Srbije danas obilazi gradilište Nacionalnog stadiona Vučić na gradilištu najvećeg sportskog projekta u zemlji

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas gradilište Nacionalnog stadiona u okviru Ekspo projekta.

Vučić će gradiliste obići u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika. Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik. Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine. U okviru stadiona biće šoping centar, fudbalska akademija, a planiran je i muzej FS Srbije. Stadion je planiran kao multifunkcionalni