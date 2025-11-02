Željko Obradović pred duel ABA lige: Dubai izuzetno kvalitetna ekipa, imamo iskustvo protiv njih

Dnevnik pre 1 sat
Željko Obradović pred duel ABA lige: Dubai izuzetno kvalitetna ekipa, imamo iskustvo protiv njih

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je Dubai izuzetno kvalitetna ekipa i dodao da "crno-beli" maksimalno poštuju tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 17 časova ekipi Dubaija u utakmici petog kola grupe A regionalne ABA lige. Partizan i Dubai su odigrali jedan meč ove sezone i to 30. septembra u prvom kolu Evrolige, a slavio je tim iz UAE rezultatom 89:76. "Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu
