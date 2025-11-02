"Bežite, čovek ubada sve redom!": Otkriveno ko stoji iza krvoprolića u Engleskoj, jezivo svedočenje o napadu u vozu

Dvoje ljudi i dalje se bori za život nakon što je sinoć u vozu između Donkastera i Londona došlo do masovnog napada nožem, saopštila je britanska policija.

Napad se dogodio u 18.25 po lokalnom vremenu u vozu kompanije London Nort Istern Rejlvej (LNER), koji je putovao iz Donkastera u južni Jorkšir ka londonskoj stanici King’s Kros. Prema podacima policije, deset osoba je povređeno, od kojih devet sa povredama opasnim po život. Četvoro je u međuvremenu otpušteno iz bolnice, dok se dvoje i dalje nalazi u kritičnom stanju. Nadzornik Džon Lavles izjavio je na konferenciji za medije na stanici Hantingdon da su "u roku od