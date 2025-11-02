Snimili smo Džabarija Parkera: Crno-beli odleteli u Dubai, evo šta je sa liderom ekipe

Mondo pre 32 minuta  |  Nikola Lalović,
Snimili smo Džabarija Parkera: Crno-beli odleteli u Dubai, evo šta je sa liderom ekipe

Košarkaši Partizana igraju sa Dubaijem u ponedeljak od 17 časova, a sa ekipom je na put otišao Džabari Parker.

Iskusni krilni centar nije igrao protiv Barselone i očigledno je imao povredu, ali sada ga je reporter MONDA snimio na aerodromu kako poleće sa ostatkom ekipe, Meč u"Koka kola areni" izgleda neće proći bez njega, a videćemo koliko će ga Željko Obradović koristiti na terenu. Pogledajte kako je izgledao na aerodromu Nikola Tesla: Nakon poraza u Evroligi crno-beli žele da se vrate na pobednički kolosek u ABA protiv rivala iz Evrolige, a Željko Obradović se prisetio
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Obradović pred dubaji otkrio na šta moraju da obrate pažnju: Poučeni smo iskustvom iz prve utakmice u Evroligi!

Obradović pred dubaji otkrio na šta moraju da obrate pažnju: Poučeni smo iskustvom iz prve utakmice u Evroligi!

Hot sport pre 22 minuta
Posle dobrih, loše vesti za Partizan: Vašington ne igra protiv Dubaija

Posle dobrih, loše vesti za Partizan: Vašington ne igra protiv Dubaija

Nova pre 6 minuta
Partizan čeka derbi kola u AdmiralBet ABA ligi, ključ uspeha - agresivnost!

Partizan čeka derbi kola u AdmiralBet ABA ligi, ključ uspeha - agresivnost!

Sportske.net pre 26 minuta
Obradović pred Dubai istakao na šta će posebno obratiti pažnju

Obradović pred Dubai istakao na šta će posebno obratiti pažnju

Nova pre 32 minuta
Grobari u potpunoj neverici! Posle karlika i miltona, povredio se i Dvejn Vašington?! Pojavile se šokantne vesti, košarkaš…

Grobari u potpunoj neverici! Posle karlika i miltona, povredio se i Dvejn Vašington?! Pojavile se šokantne vesti, košarkaš nije otputovao u Dubai!

Kurir pre 27 minuta
Obradović: Dubai izuzetno kvalitetna ekipa

Obradović: Dubai izuzetno kvalitetna ekipa

Sportski žurnal pre 6 minuta
Obradović pred meč sa Dubaijem: Moramo biti agresivniji nego pre

Obradović pred meč sa Dubaijem: Moramo biti agresivniji nego pre

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBarselonaKoka kolaNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiEvroligaTesla

Sport, najnovije vesti »

Obradović pred dubaji otkrio na šta moraju da obrate pažnju: Poučeni smo iskustvom iz prve utakmice u Evroligi!

Obradović pred dubaji otkrio na šta moraju da obrate pažnju: Poučeni smo iskustvom iz prve utakmice u Evroligi!

Hot sport pre 22 minuta
Fudbal: Spartak osvojio bod u Ivanjici (1:1)

Fudbal: Spartak osvojio bod u Ivanjici (1:1)

Subotica.com pre 2 minuta
Fudbal: „Golubice“ ubedljive protiv Milutinca (1:8)

Fudbal: „Golubice“ ubedljive protiv Milutinca (1:8)

Subotica.com pre 6 minuta
Posle dobrih, loše vesti za Partizan: Vašington ne igra protiv Dubaija

Posle dobrih, loše vesti za Partizan: Vašington ne igra protiv Dubaija

Nova pre 6 minuta
Partizan čeka derbi kola u AdmiralBet ABA ligi, ključ uspeha - agresivnost!

Partizan čeka derbi kola u AdmiralBet ABA ligi, ključ uspeha - agresivnost!

Sportske.net pre 26 minuta