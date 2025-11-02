Snimili smo Džabarija Parkera: Crno-beli odleteli u Dubai, evo šta je sa liderom ekipe

Košarkaši Partizana igraju sa Dubaijem u ponedeljak od 17 časova, a sa ekipom je na put otišao Džabari Parker.

Iskusni krilni centar nije igrao protiv Barselone i očigledno je imao povredu, ali sada ga je reporter MONDA snimio na aerodromu kako poleće sa ostatkom ekipe, Meč u"Koka kola areni" izgleda neće proći bez njega, a videćemo koliko će ga Željko Obradović koristiti na terenu. Pogledajte kako je izgledao na aerodromu Nikola Tesla: Nakon poraza u Evroligi crno-beli žele da se vrate na pobednički kolosek u ABA protiv rivala iz Evrolige, a Željko Obradović se prisetio