Vreme danas: Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura čak 26 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme danas: Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura čak 26 stepeni

Pred nama je dan koji će obeležiti pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, donoseći stabilne atmosferske prilike širom zemlje.

Nakon svežeg jutra, dnevne temperature će biti iznad proseka za ovo doba godine, idealne za boravak na otvorenom. Iako će u pojedinim delovima zemlje biti prisutna umerena oblačnost, padavine se ne očekuju, što garantuje suv dan u celoj Srbiji. oblaci privremeno nad Vojvodinom i Zapadnom Srbijom Tokom dana, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji može doći do povremenog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno južnih i istočnih
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

I dalje Miholjsko leto, poznato i do kada će trajati

I dalje Miholjsko leto, poznato i do kada će trajati

Ozon press pre 12 minuta
Novembar počeo poznim miholjskim letom: Uskoro sledi promena vremena, evo kada stiže jače zahlađenje

Novembar počeo poznim miholjskim letom: Uskoro sledi promena vremena, evo kada stiže jače zahlađenje

Mondo pre 52 minuta
Još danas sunčano i toplo, potom stiže naoblačenje sa kišom i padom temperature

Još danas sunčano i toplo, potom stiže naoblačenje sa kišom i padom temperature

NoviSad.com pre 1 sat
Vremenska prognoza za novembar: Od ovog datuma se u Srbiji očekuje jako zahlađenje

Vremenska prognoza za novembar: Od ovog datuma se u Srbiji očekuje jako zahlađenje

Nova pre 1 sat
Sremska Mitrovica: I danas sunčano i toplo, od ponedeljka stiže zahlađenje

Sremska Mitrovica: I danas sunčano i toplo, od ponedeljka stiže zahlađenje

Ozon pre 2 sata
Jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni

Jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni

RTV pre 3 sata
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Pressek pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Regioni, najnovije vesti »

Na prodaju imovina Građevinskog preduzeća Rad – 28 lokala i nezavršeni objekat robne kuće u Kragujevcu nude se za 91,3 miliona…

Na prodaju imovina Građevinskog preduzeća Rad – 28 lokala i nezavršeni objekat robne kuće u Kragujevcu nude se za 91,3 miliona dinara

Glas Šumadije pre 13 minuta
Evo ko sve dobija POPUSTE NA STRUJU I GREJANJE kao energetski ugrožen kupac

Evo ko sve dobija POPUSTE NA STRUJU I GREJANJE kao energetski ugrožen kupac

InfoKG pre 53 minuta
Kragujevac bogatiji za pet beba

Kragujevac bogatiji za pet beba

Glas Šumadije pre 53 minuta
Milena i Mile sa šestoro dece i svojim životinjama u Borovcu žive u ritmu prirode

Milena i Mile sa šestoro dece i svojim životinjama u Borovcu žive u ritmu prirode

Bujanovačke pre 58 minuta
Niška vokalna grupa „Konstantin“ prvi put nastupa na Islandu

Niška vokalna grupa „Konstantin“ prvi put nastupa na Islandu

Južne vesti pre 13 minuta