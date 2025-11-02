Vreme danas: Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura čak 26 stepeni

Pred nama je dan koji će obeležiti pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, donoseći stabilne atmosferske prilike širom zemlje.

Nakon svežeg jutra, dnevne temperature će biti iznad proseka za ovo doba godine, idealne za boravak na otvorenom. Iako će u pojedinim delovima zemlje biti prisutna umerena oblačnost, padavine se ne očekuju, što garantuje suv dan u celoj Srbiji. oblaci privremeno nad Vojvodinom i Zapadnom Srbijom Tokom dana, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji može doći do povremenog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno južnih i istočnih