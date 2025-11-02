Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Danas će u Srbiji ujutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti.

U toku dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Vetar će biti slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura biće od 19 do 26 °S. U Kragujevcu i Šumadiji posle prohladnog jutra sa najnižom temepraturom od 6 stepeni očekuje se sunčan i vrlo topao