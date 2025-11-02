Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Pressek pre 14 minuta  |  pressek, foto: M.O.
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Danas će u Srbiji ujutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti.

U toku dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Vetar će biti slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura biće od 19 do 26 °S. U Kragujevcu i Šumadiji posle prohladnog jutra sa najnižom temepraturom od 6 stepeni očekuje se sunčan i vrlo topao
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni

Jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni

RTV pre 25 minuta
Nevreme juri ka Srbiji: Večeras se sve menja, oglasio se i RHMZ: Haos počinje u ovom delu zemlje

Nevreme juri ka Srbiji: Večeras se sve menja, oglasio se i RHMZ: Haos počinje u ovom delu zemlje

Blic pre 19 minuta
Sunce se ne predaje, danas i do 26 stepeni

Sunce se ne predaje, danas i do 26 stepeni

RTS pre 54 minuta
Sunčani intervali i povremena magla – kakvo vreme nas očekuje u prvoj polovini novembra

Sunčani intervali i povremena magla – kakvo vreme nas očekuje u prvoj polovini novembra

Glas juga pre 1 sat
Vremenska prognoza za 2. novembar: U najtoplijem delu dana i do 26 stepeni

Vremenska prognoza za 2. novembar: U najtoplijem delu dana i do 26 stepeni

Mondo pre 1 sat
Letnji dan pred nama: Očekuje se sunčano, temperatura do 26 stepeni

Letnji dan pred nama: Očekuje se sunčano, temperatura do 26 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaBanatKragujevacVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

Jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni

Jutro prohladno, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni

RTV pre 25 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 3. do 9. novembra)

Pressek pre 14 minuta
Nevreme juri ka Srbiji: Večeras se sve menja, oglasio se i RHMZ: Haos počinje u ovom delu zemlje

Nevreme juri ka Srbiji: Večeras se sve menja, oglasio se i RHMZ: Haos počinje u ovom delu zemlje

Blic pre 19 minuta
Sunce se ne predaje, danas i do 26 stepeni

Sunce se ne predaje, danas i do 26 stepeni

RTS pre 54 minuta
Vremenska prognoza za 2. novembar: U najtoplijem delu dana i do 26 stepeni

Vremenska prognoza za 2. novembar: U najtoplijem delu dana i do 26 stepeni

Mondo pre 1 sat