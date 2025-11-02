Tramp zapretio Nigeriji: Ako napadnemo, biće brzo, svirepo i slatko

Predsednik SAD Donald Tramp optužio je nigerijske vlasti za zločine protiv hrišćana i zapretio da bi SAD mogle da uđu sa velikom vojnom silom u tu afričku zemlju.

"Ako nigerijska vlada nastavi da dozvoljava ubijanje hrišćana, SAD će odmah obustaviti svu pomoć Nigeriji i vrlo je moguće da će ući u tu sada osramoćenu zemlju, 'pucajući iz oružja', kako bi potpuno uništile islamske teroriste koji čine ove užasne zločine", objavio je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Truth social. On je naložio američkom "Ministarstvu rata da se pripremi za moguću akciju". "Ako napadnemo, biće brzo, svirepo i slatko, baš kao što teroristički