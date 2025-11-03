Neredi u Beogradu: Sukob antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije

BBC News pre 13 minuta

REUTERS/Marko Djurica

Dan posle obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u centru Beograda je bilo nereda i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije.

Privedeno je 37 ljudi koji su „učestvovali u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja" ispred Skupštine Srbije, saopštila je policija.

U prepodnevnim satima, Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice, došla je do zdanja Skupštine Srbije i rekla da je u 11.52 - kada se dogodila novosadska tragedija pre godinu dana - započela štrajk glađu.

Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi u novosadskoj tragediji pre godinu dana".

Nekoliko stotina ljudi došlo je da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja je satima razdvajala antivladine demonstrante i okupljene u šatorskom kampu pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Policija joj nije dozvolila Hrki da se smesti kod zdanja skupštine, što je izazvalo nezadovoljstvo ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića i počeli su da se okupljaju u sve većem broju.

„Koga čuvate? Zašto majci koja je izgubila sina ne date da traži pravdu?",dobacivali su okupljeni policajcima koji su preprečili prolaz do zgrade skupštine.

Ali i pristalice vlasti su se mobilisale i ispunili su prostor oko velikih belih šatora koji mesecima stoje u strogom centru grada.

https://www.youtube.com/watch?v=rAxiIeu2xRM

Tokom večeri situacija je bila sve napetija, letele su boce sa vodom, topovski udari, kamenice i baklje.

Vučić se oglasio tokom večeri i pozvao sve na mir, ali je izneo tvrdnju da su antivladini demonstranti, odnosno „blokaderi", kako ih on zove, „pokušali da spale žive ljude u kampu u Pionirskom parku", tačno prekokupa skupštine.

Taj kamp je postavljen još u martu, a u njemu su ljudi koji tvrde da „žele da uče" i protive se blokadama rada fakulteta u Srbiji.

Neki od demonstranata ostali su sa Dijanom Hrkom celu noć ispred Skupštine Srbije.

BBC/Jelena Subin Dijana Hrka štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, tražeći pravdu za poginulog sina, ali i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Bivši košarkaški reprezentativac optužen za 'pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja'

BBC/Predrag Vujić Vladimir Štimac na jednom od ranijih antivladinih protesta u centru Beograda

Među privedenima je i Vladimir Štimac, nekadašnji košarkaš srpske reprezentacije i Crvene zvezde, koji je od početka aktivan na antivladinim protestima.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da je Štimac priveden nedaleko od mesta gde je bilo sukoba antivladinih demonstranata i policije.

Štimac je priveden zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivanje učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa u Pionirskom parku, i na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Vladimir Štimac (u pozadini, u desnom gornjem delu fotografije iza demonstranta koji viče na policiju)

Prostor ispred Skupštine Srbije gde su veliki beli šatori i kamp u Pionirskom parku, antivladini demonstranti pogrdno nazivaju 'Ćacilend', ali su ga prihvatili i predstavnici vlasti i provladini mediji.

U jutarnjim satima u ponedeljak bilo je mirno u centru Beograda, a saobraćaj je funkcionisao, uverili su se BBC reporteri.

Pogledajte fotografije iz Beograda

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

REUTERS/Marko Djurica

BBC Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu

BBC

I u Novom Sadu je organizovan protest, odnosno okupljanje podrške Dijani Hrki.

Studenti, koji već blizu godinu dana protestuju zahtevajući odgovornost za pad nadstrešnice, u nedelju uveče su pozvali pristalice da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne reaguju na nasilje.

EPA

EPA

EPA

Reuters Dijana Hrka

U Novom Sadu je 1. novembraodržan veliki komemorativni skup na poziv studenata.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na skupu kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, skupu je prisustvovalo 39.000 ljudi.

Pogledajte video o obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice

Početkom godine, studenti Beogradskog univerziteta, prvi su pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara i trčali do Brisela krajem aprila i početkom maja želeći da skrenu pažnju na probleme u zemlji.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija, najavljujući ih za sledeću godinu.

Tokom leta protesti su se nastavili, ali su skupove organizovale i pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.03.2025)