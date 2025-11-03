BBC vesti na srpskom

Neredi u Beogradu: Sukob antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije

Dan posle velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu, majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice otpočela štrajk glađu. Tokom večeri zabeleženi neredi, više od 30 privedenih.

BBC News pre 13 minuta
protest u beogradu, antivladini demonstranti, dijana hrka i štrajk glađu, demonstranti i kordon policije
REUTERS/Marko Djurica

Dan posle obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u centru Beograda je bilo nereda i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije.

Privedeno je 37 ljudi koji su „učestvovali u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja" ispred Skupštine Srbije, saopštila je policija.

U prepodnevnim satima, Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice, došla je do zdanja Skupštine Srbije i rekla da je u 11.52 - kada se dogodila novosadska tragedija pre godinu dana - započela štrajk glađu.

Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi u novosadskoj tragediji pre godinu dana".

Nekoliko stotina ljudi došlo je da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja je satima razdvajala antivladine demonstrante i okupljene u šatorskom kampu pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Policija joj nije dozvolila Hrki da se smesti kod zdanja skupštine, što je izazvalo nezadovoljstvo ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića i počeli su da se okupljaju u sve većem broju.

„Koga čuvate? Zašto majci koja je izgubila sina ne date da traži pravdu?",dobacivali su okupljeni policajcima koji su preprečili prolaz do zgrade skupštine.

Ali i pristalice vlasti su se mobilisale i ispunili su prostor oko velikih belih šatora koji mesecima stoje u strogom centru grada.

https://www.youtube.com/watch?v=rAxiIeu2xRM

Tokom večeri situacija je bila sve napetija, letele su boce sa vodom, topovski udari, kamenice i baklje.

Vučić se oglasio tokom večeri i pozvao sve na mir, ali je izneo tvrdnju da su antivladini demonstranti, odnosno „blokaderi", kako ih on zove, „pokušali da spale žive ljude u kampu u Pionirskom parku", tačno prekokupa skupštine.

Taj kamp je postavljen još u martu, a u njemu su ljudi koji tvrde da „žele da uče" i protive se blokadama rada fakulteta u Srbiji.

Neki od demonstranata ostali su sa Dijanom Hrkom celu noć ispred Skupštine Srbije.

dijana hrka štrajkuje glađu ispred skupštine Srbije
BBC/Jelena Subin
Dijana Hrka štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, tražeći pravdu za poginulog sina, ali i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Bivši košarkaški reprezentativac optužen za 'pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja'

vladimir štimac
BBC/Predrag Vujić
Vladimir Štimac na jednom od ranijih antivladinih protesta u centru Beograda

Među privedenima je i Vladimir Štimac, nekadašnji košarkaš srpske reprezentacije i Crvene zvezde, koji je od početka aktivan na antivladinim protestima.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se da je Štimac priveden nedaleko od mesta gde je bilo sukoba antivladinih demonstranata i policije.

Štimac je priveden zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivanje učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa u Pionirskom parku, i na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

vladimir štimac, protest u beogradu, antivladini demonstranti ispred kordona policije
ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock
Vladimir Štimac (u pozadini, u desnom gornjem delu fotografije iza demonstranta koji viče na policiju)

Prostor ispred Skupštine Srbije gde su veliki beli šatori i kamp u Pionirskom parku, antivladini demonstranti pogrdno nazivaju 'Ćacilend', ali su ga prihvatili i predstavnici vlasti i provladini mediji.

U jutarnjim satima u ponedeljak bilo je mirno u centru Beograda, a saobraćaj je funkcionisao, uverili su se BBC reporteri.

Pogledajte fotografije iz Beograda

protest u beogradu, antivladini demonstranti, dijana hrka i štrajk glađu, demonstranti i kordon policije
REUTERS/Marko Djurica
protest u beogradu, antivladini demonstranti, dijana hrka i štrajk glađu, demonstrant baca baklju ka policiji
REUTERS/Marko Djurica
protest u beogradu, antivladini demonstranti, dijana hrka i štrajk glađu, policija, policijski kordon kod skupštine srbije
REUTERS/Marko Djurica
Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu
BBC
Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu
policija
BBC

I u Novom Sadu je organizovan protest, odnosno okupljanje podrške Dijani Hrki.

Studenti, koji već blizu godinu dana protestuju zahtevajući odgovornost za pad nadstrešnice, u nedelju uveče su pozvali pristalice da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne reaguju na nasilje.

Pristalice vlasti u šatorskom naselju
EPA
demonstrant u Beogradu
EPA
policija
EPA
Dijana Hrka
Reuters
Dijana Hrka

U Novom Sadu je 1. novembraodržan veliki komemorativni skup na poziv studenata.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na skupu kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, skupu je prisustvovalo 39.000 ljudi.

Pogledajte video o obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice

Početkom godine, studenti Beogradskog univerziteta, prvi su pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara i trčali do Brisela krajem aprila i početkom maja želeći da skrenu pažnju na probleme u zemlji.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija, najavljujući ih za sledeću godinu.

Tokom leta protesti su se nastavili, ali su skupove organizovale i pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

(BBC News, 11.03.2025)

BBC News
Doživotni zatvor za vlasnika hotela i još 10 ljudi zbog smrtonosnog požara u Turskoj

Doživotni zatvor za vlasnika hotela i još 10 ljudi zbog smrtonosnog požara u Turskoj

BBC News pre 33 minuta
Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

Meksiko: Dan mrtvih, kada se slave i život i smrt

BBC News pre 2 sata
'Sitni kriminalci' su opljačkali Luvr, kaže tužiteljka

'Sitni kriminalci' su opljačkali Luvr, kaže tužiteljka

BBC News pre 1 sat
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

BBC News pre 21 sat
Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

BBC News pre 18 sati
BBC News

