Premijer Macut: Ponosan sam što je danas zvanično počela nova akademska godina u Srbiji

Beta pre 1 sat

Predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je ponosan što je danas zvanično počela nova akademska godina na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

"Povratak studenata u amfiteatre pokazuje da dijalog, razumevanje i dogovor uvek donose najbolje rezultate. Još jednom smo dokazali da zajedničkim radom i otvorenim razgovorom možemo da prevaziđemo sve izazove – u interesu naših studenata, profesora i budućnosti Srbije", saopštio je Macut.

Nova akademska godina počela je danas na fakultetima univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, dok je na ostalim univerzitetima nastava u toku.

(Beta, 03.11.2025)

