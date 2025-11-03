Počela nova akademska godina u Kragujevcu

Svečanim uručenjem indeksa brucošima Pravnog fakulteta, na Univerzitetu u Kragujevcu označen je početak nove akademske godine.

Na pet fakulteta, nastava je počela 20. oktobra, dok je na preostalih sedam od 3. novembra počelo visokoškolsko obrazovanje studenata prve, kao i studenata viših godina fakulteta, rekao je rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković na ceremoniji koja je organizovana na Pravnom fakultetu. U amfiteatru Pravnog fakulteta svečano su dočekani brucoši koji od akademske 2025/26. godine počinju visokoškolsko obrazovanje. Brucoši su popunili 235 budžetskih