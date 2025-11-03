Počela nova akademska godina u Kragujevcu

RTK pre 1 sat
Počela nova akademska godina u Kragujevcu

Svečanim uručenjem indeksa brucošima Pravnog fakulteta, na Univerzitetu u Kragujevcu označen je početak nove akademske godine.

Na pet fakulteta, nastava je počela 20. oktobra, dok je na preostalih sedam od 3. novembra počelo visokoškolsko obrazovanje studenata prve, kao i studenata viših godina fakulteta, rekao je rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković na ceremoniji koja je organizovana na Pravnom fakultetu. U amfiteatru Pravnog fakulteta svečano su dočekani brucoši koji od akademske 2025/26. godine počinju visokoškolsko obrazovanje. Brucoši su popunili 235 budžetskih
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Svi studenti u klupama, manje brucoša – počela akademska godina, Ministarstvo očekuje redovan rad

Svi studenti u klupama, manje brucoša – počela akademska godina, Ministarstvo očekuje redovan rad

RTS pre 1 sat
Počela akademska godina na fakultetima u Srbiji: Ministarstvo očekuje redovan rad, u Kragujevcu uočeno ovo

Počela akademska godina na fakultetima u Srbiji: Ministarstvo očekuje redovan rad, u Kragujevcu uočeno ovo

Telegraf pre 1 sat
Dekani za Euronews Srbija: Kakvo je stanje na fakultetima na početku akademske godine

Dekani za Euronews Srbija: Kakvo je stanje na fakultetima na početku akademske godine

Euronews pre 2 sata
Počela nova akademska godina na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu: Upisano oko 2.300 brucoša

Počela nova akademska godina na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu: Upisano oko 2.300 brucoša

InfoKG pre 2 sata
Počinje nova akademska godina

Počinje nova akademska godina

RTS pre 2 sata
Analiza AFP: Šta će biti dalje sa studentskim pokretom u Srbiji

Analiza AFP: Šta će biti dalje sa studentskim pokretom u Srbiji

Jugmedia pre 3 sata
5 dekana dobilo prekršajne prijave, očekuju ih svi: Nastavljaju se pritisci na Univerzitet

5 dekana dobilo prekršajne prijave, očekuju ih svi: Nastavljaju se pritisci na Univerzitet

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

(UŽIVO) Hrka i građani ispred Skupštine: Novosađani najavili dolazak, u Ćacilendu puštena glasna muzika, gužve na prilazu…

(UŽIVO) Hrka i građani ispred Skupštine: Novosađani najavili dolazak, u Ćacilendu puštena glasna muzika, gužve na prilazu Beogradu

Danas pre 0 minuta
BLOG UŽIVO Studenti pozvali na okupljanje sutra ispred Skupštine: „Teško da su u skorijoj prošlosti postojali značajniji i…

BLOG UŽIVO Studenti pozvali na okupljanje sutra ispred Skupštine: „Teško da su u skorijoj prošlosti postojali značajniji i veći dani“

Nova pre 0 minuta
Profesorka Fakulteta političkih nauka: Vučić na listi medijskih predatora, mi REM nismo dobili

Profesorka Fakulteta političkih nauka: Vučić na listi medijskih predatora, mi REM nismo dobili

Nova pre 1 minut
Transparentnost Srbija: Predlog zakona za Generalštab predstavlja kombinaciju dva najopasnija oblika korupcije

Transparentnost Srbija: Predlog zakona za Generalštab predstavlja kombinaciju dva najopasnija oblika korupcije

NIN pre 1 minut
Psihoterapeut: Muzika koju puštaju iz "Ćacilenda" Dijani Hrki - tortura i produkt jednog perverznog uma

Psihoterapeut: Muzika koju puštaju iz "Ćacilenda" Dijani Hrki - tortura i produkt jednog perverznog uma

N1 Info pre 26 minuta