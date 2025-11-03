Macut: Ponosan sam što je počela nova akademska godina na svim univerzitetima u Srbiji

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da je ponosan što je danas zvanično počela nova akademska godina na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji. "Povratak studenata u amfiteatre pokazuje da dijalog, razumevanje i dogovor uvek donose najbolje rezultate.

Još jednom smo dokazali da zajedničkim radom i otvorenim razgovorom možemo da prevaziđemo sve izazove – u interesu naših studenata, profesora i budućnosti Srbije“, poručio je premijer Macut, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije. Nova akademska godina na fakultetima univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počela je danas, dok je na ostalim univerzitetima