"Ne mogu da podnesu jedno mesto na kom se okupljaju ljudi koji drugačije misle!" Vučić o pokušaju upada u Ćacilend: "Pozivam građane na mir"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima i govorio o večerašnjim dešavanjima ispred Skupštine. On je tom prilikom pozvao sve građane na mir i uzdržanost.

Vučić je govoreći o incidentima ispred ispred Skupštine, napomenuo da nije iznenađen onim vidi i dodao da je tokom večerašnje intervencije povređen jedan policajac koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića - Nisam siguran da li ste videli već sve snimke, opni su pokušali da napadnu. Naravno, reč je o kukavicama, oni su došli do ograde, pa se brže bolje razbežali, kada su videli da je odgovor bio spreman. Mnogo je važno da se istakne