"Ne mogu da podnesu jedno mesto na kom se okupljaju ljudi koji drugačije misle!" Vučić o pokušaju upada u Ćacilend: "Pozivam građane na mir"

Blic pre 2 sata
"Ne mogu da podnesu jedno mesto na kom se okupljaju ljudi koji drugačije misle!" Vučić o pokušaju upada u Ćacilend: "Pozivam…

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima i govorio o večerašnjim dešavanjima ispred Skupštine. On je tom prilikom pozvao sve građane na mir i uzdržanost.

Vučić je govoreći o incidentima ispred ispred Skupštine, napomenuo da nije iznenađen onim vidi i dodao da je tokom večerašnje intervencije povređen jedan policajac koji se nalazio u kordonu na uglu Takovske ulice i Bulevara Nikole Pašića - Nisam siguran da li ste videli već sve snimke, opni su pokušali da napadnu. Naravno, reč je o kukavicama, oni su došli do ograde, pa se brže bolje razbežali, kada su videli da je odgovor bio spreman. Mnogo je važno da se istakne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“…

Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“

Danas pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučić

Politika, najnovije vesti »

Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Blic pre 8 minuta
Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“…

Vučić se uključio uživo na TV Informer o dešavanjima ispred Skupštine: „Očekivano posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu“

Danas pre 13 minuta
Odmazda ranjenika

Odmazda ranjenika

Radar pre 1 sat
Ruska zamka u koju je Srbija dobrovoljno ušetala

Ruska zamka u koju je Srbija dobrovoljno ušetala

Radar pre 1 sat
FR: Vučić ne zna kako da umiri proteste, a njegova izvinjenja su neuverljiva

FR: Vučić ne zna kako da umiri proteste, a njegova izvinjenja su neuverljiva

Danas pre 1 sat