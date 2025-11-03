(VIDEO) Uhapšen Vladimir Štimac

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
(VIDEO) Uhapšen Vladimir Štimac

Nekadašnji košarkaški reprezentativac i aktivista Vladimir Štimac uhapšen je noćas.

Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, Štimca su uhapsili ispred zgrade RTS. Inače, MUP Srbije je nešto iz 2h saopštio je da je priveo 37 osoba koje su, kako navode, učestvovale u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata ispred Skupštine. Dodali su da tragaju za ostalim počiniocima istih dela. Detaljno na ovom LINKU. A post shared by Nadja Gavrilovic (@nadja.gavrilovic) Prorežimski tabloidi javljaju da je, kako navode, po nalogu Višeg javnog
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

N1 Info pre 1 sat
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Blic pre 2 sata
Uhapšen Vladimir Štimac

Uhapšen Vladimir Štimac

RTS pre 2 sata
Uhapšeno 37 lica nakon nereda kod skupštine: Oglasio se MUP: "Učestvovali u narušavanju javnog reda i mira"

Uhapšeno 37 lica nakon nereda kod skupštine: Oglasio se MUP: "Učestvovali u narušavanju javnog reda i mira"

Blic pre 2 sata
Uhapšen Vladimir Štimac

Uhapšen Vladimir Štimac

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSTužilaštvoMUPVladimir Štimac

Politika, najnovije vesti »

(VIDEO) Uhapšen Vladimir Štimac

(VIDEO) Uhapšen Vladimir Štimac

N1 Info pre 1 sat
MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

MUP priveo 37 osoba zbog incidenata ispred Skupštine

N1 Info pre 1 sat
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC PO NALOGU VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

UHAPŠEN VLADIMIR ŠTIMAC Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Blic pre 2 sata