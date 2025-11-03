Studenti se povukli sa platoa ispred Gradske uprave gde su proveli noć, poziv Čačanima da krenu u Beograd i podrže Dijanu Hrku

Studenti se povukli sa platoa ispred Gradske uprave gde su proveli noć, poziv Čačanima da krenu u Beograd i podrže Dijanu Hrku…

ČAČAK – Studenti koji su noć proveli na ulazu Gradske uprave u Čačku napustili su tokom prepodneva plato ispred te zgrade.

Kako su naveli, protest su prekinuli kako bi se bolje organizovali i dogovorili s ostalim studentima o "daljim koracima". Nekoliko studenata Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, koji su se sinoć vratili sa komemorativnog protesta u Novom Sadu, do koga su pešačili sedam dana, prespavali su noć između nedelje i ponedeljka ispred zgrade Gradske uprave u centru Čačka u znak podrške Dijani Hrki. Istovremeno, neformalna grupa građana "Građani Čačka u blokadi" pozvala je
